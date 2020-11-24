المؤبد لحارس عقار بتهمة قتل مسنة وسرقة مشغولاتها الذهبية بالشرابية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حارس عقار بالسجن المؤبد في قتل مسنة وسرقة قرطها الذهبي ومبلغ مالي بدائرة قسم شرطة الشرابية. وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم "حسين.ا .ا" حارس عقار قتل المجنى عليه "كوثر.م.م" 75 ربه منزل داخل مسكنها بالدول الثاني بالعقار محل سكنها.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على مسنة مقتولة داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة عجوز تبلغ من العمر 75 سنة، داخل شقتها وبها طعنة، وكدمات بأنحاء جسدها وبمعاينة الشقة تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي.

وبالاستماع لأقوال ابنة المجنى عليها والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة أكدت السرقة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد هُوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار، تسلل إلى داخل الشقة لسرقتها، وعندما وجدها أمامه كتم أنفاسها، واستل سلاحًا أبيض وطعنها، سقطت إثرها على الأرض غارقة في دمائها مفارقة الحياة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات والمبلغ المالي والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.