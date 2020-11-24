اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت: نتعاون مع أمريكا فى مكافحة الإرهاب وفى مجال الأمن السيبرانى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:34 م
الكويت: نتعاون مع أمريكا فى مكافحة الإرهاب وفى مجال الأمن السيبرانى الشيخ احمد ناصر المحمد
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إن الكويت ممتنة على الالتزام الأمريكي بأمن المنطقة، موضحا أن المحافظة على استمرار الحوار الاستراتيجي مع واشنطن مهم.

وقال وزير خارجية الكويت، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في العاصمة الأمريكية واشنطن: نعمل مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، موضحا أن هناك بعض القطاعات والمجالات التي تعزز تعاوننا مع الولايات المتحدة.

ولفت وزير الخارجية الكويتى، إلى أن الحوار الاستراتيجي مع واشنطن مهم وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا، مستطردا:  نتعاون مع الولايات المتحدة ضد الإرهاب ونزيد تعاوننا في مجال الأمن السيبراني.


الكويت

أمريكا

وزير الخارجيه الكويتى

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة