الكرملين: معدلات الوفيات فى روسيا تعد من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن ارتفاع معدل الوفيات في روسيا بسبب فيروس كورونا يعد سببا لتحليل الوضع من قبل المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار الأوباء.
وقال بيسكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء، "لسوء الحظ، يتعين أن نعترف بأن معدلات الوفيات تعد من التأثيرات السلبية للجائحة، فقد أدت هذه الجائحة للأسف إلى زيادة هذه المؤشرات المحزنة في جميع دول العالم، بما في ذلك روسيا"، مؤكدا ضرورة التحليل العميق لهذا الأمر في الحكومة وبين المتخصصين.
يُذكر أن روسيا سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 24 ألفا و326 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليونين و138 ألفا و828 إصابة في عموم البلاد، فيما شهد معدل الوفيات قفزة كبيرة من 361 أمس الاثنين إلى 491 اليوم الثلاثاء في أعلى زيادة يومية لحالات الوفاة.
من جهتها أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطنين (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا، أنه من المستحيل القول إن فيروس كورونا المستجد سيختفي قبل الربيع المقبل، مشيرة إلى أنه إذا تمت مقاومته سوف يضعف.
وقالت بوبوفا - في تصريح اليوم الثلاثاء، إن "فيروسات الجهاز التنفسي الحادة تسود كقاعدة عامة في فترة البرد من العام بأكملها، لذلك حتى الربيع القادم من المستحيل القول إنها ستختفي"، معربة عن أملها أن تضعف هذه الفيروسات.
وأكدت أن إضعاف هذه الفيروسات يمكن فقط في حال التصدي لها بشكل واضح وبقوة.
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