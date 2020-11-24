القصة الكاملة لاستهداف ميليشيا الحوثى لمنشأة نفط فى السعودية.. صور

كتب مصطفى عنبر

ذكرت وسائل الإعلام السعودية، اليوم الثلاثاء، أن "أضرارا محدودة تعرض لها خزان من محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة"، نتيجة هجوم شنته جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.





وكان مسؤول في شركة "أرامكو" السعودية للنفط قال في وقت سابق اليوم، إن "العملاء لم يتأثروا بالهجوم الذي شنته جماعة الحوثي اليمنية على مصنع لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة"، مؤكدا أن الشركة "أظهرت قدرتها على التعامل مع الهجوم ورجال الإطفاء استجابوا توا وأخمدوا الحريق في 40 دقيقة".

وأكد المسؤول أن "خزانًا واحدًا أصيب من بين 13 في منشأة جدة"، مضيفا أن "الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة يمثل 10% من كل الوقود المخزن"، وأوضح المسؤول في أرامكو، أن "محطة التوزيع المستهدفة واحدة من ثلاث محطات لتوزيع منتجات النفط في جدة ومكة وأبها"، واصفا الموقع بأنه "مرفق بالغ الأهمية" يوزع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات يوميا.





وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، قد أعلن، أمس الاثنين، "نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية، شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف".

وتوالت الإدانات العربية على هجوم ميليشيا الحوثيين على منشأة نفط حيوية فى جدة، مؤكدين تضامنهم مع المملكة العربية السعودية فى إجراءاتها لمواجهة الأعمال الإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار المملكة.