اليوم السابع
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القبض على عاطل قتل شقيقته وأصاب زوجة شقيقه فى بولاق الدكرور

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:34 ص
القبض على عاطل قتل شقيقته وأصاب زوجة شقيقه فى بولاق الدكرور جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بقتل شقيقته، وإصابة زوجة شقيقه بسلاح أبيض، بسبب خلافات اسرية فى بولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها مصابة بطعنات، اعتدى عليها شقيقها، بسبب خلافات أسرية، كما أصاب زوجة شقيقه لمحاولتها الدفاع عن المجنى عليها.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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