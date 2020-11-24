القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان كبدة فاسدة بعابدين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان كبدة فاسدة قبل بيعها للمواطنين في عابدين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بضبط (3٫500 طن كبد) بحوزة (مسئول عن ثلاجة لحوم - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين) لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية"كبده" منتهية الصلاحية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.