اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:58 م
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العسكريون الروس يغادرون يريفان إلى ستيباناكيرت لإزالة الألغام فى كاراباخ

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:10 م
العسكريون الروس يغادرون يريفان إلى ستيباناكيرت لإزالة الألغام فى كاراباخ إزالة ألغام - صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس، الذين وصلوا لإزالة الألغام فى ناجورنى كاراباخ، بدؤوا بالتحرك من يريفان إلى ستيباناكيرت عاصمة الإقليم.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن وحدة فرعية لسلاح الهندسة العسكرية تابعة للمركز الدولى لمكافحة الألغام بوزارة الدفاع الروسية نُقلت إلى أرمينيا على متن طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية وبدأت بالتحرك من العاصمة الأرمينية يريفان إلى ستيباناكيرت عاصمة كاراباخ.

وأضاف البيان:" أن العسكريين الروس، الذين وصلوا للقيام بتنفيذ المهام المخصصة لهم فى قطاع مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية فى كاراباخ، يقومون بالتحرك على طريق يريفان - جوريس - ستيباناكيرت ، وتقوم الشرطة العسكرية الروسية بتأمين تحرك هذه القوة الروسية".

وأشار البيان إلى أن القافلة الروسية تشمل مركبات ومعدات هندسية خاصة، بما فى ذلك منظومات الروبوت من نوع "أوران-6"، والتى ستشارك عند وصولها إلى المنطقة المقررة فى تنفيذ مهام الاستطلاع الهندسى وإزالة الألغام من الأراضى والطرق ومنشآت البنية التحتية وتدمير العبوات الناسفة.

 


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روسيا

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