العراق يعدل خطة التعويض عن كثافة النفط بدءا من صادرات 2021

أفادت مذكرة للعملاء بتاريخ 23 نوفمبر اطلعت عليها رويترز بأن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عدلت آلية التسعير المستخدمة لتعويض المشترين عن التقلبات في كثافة صادرات الخام بدءا من شحنات 2021.

جاء ذلك عقب إعلان سومو عزمها إطلاق درجة ثالثة من خام التصدير يطلق عليها خام البصرة المتوسط في يناير عن طريق فصل الإنتاج الحالي لخام البصرة الخفيف إلى درجتين.

وستبلغ الكثافة النوعية لخام التصدير البصرة الخفيف الجديد 33 درجة على مقياس معهد البترول الأمريكي بعد الفصل، في حين سيكون ثقل خام البصرة المتوسط 29 درجة. ويبلغ ثقل خام البصرة الثقيل الحالي، الذي بدأت سومو تسويقه في 2015، 24 درجة حسب مقياس المعهد.

وستعوض سومو مشتري خامي البصرة الخفيف والمتوسط بأربعين سنتا للبرميل عن كل درجة كاملة أقل في كثافة الخام وفقا لمعايير معهد البترول الأمريكي. ويحصل مشترو خام البصرة الثقيل على 60 سنتا للبرميل عن كل درجة أقل في الشحنة من الكثافة النوعية المحددة لها من المعهد.

مقياس الكثافة النوعية لمعهد البترول الأمريكي هو مؤشر لكثافة النفط. والكثافة الأقل للنفط تعني إنتاج كمية أكبر من الوقود بعد التكرير، بينما تنتج الدرجات ذات الكثافة الأعلى المزيد من المنتجات الأعلى قيمة مثل البنزين ووقود الديزل عند التكرير.

وبلغت صادرات العراق من خام البصرة نحو 2.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع سومو على الفور للتعقيب.