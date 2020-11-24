بكين (أ ش أ)

أعربت الصين اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال التطورات الأخيرة للأوضاع في إثيوبيا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على تأثير الصراع في إثيوبيا على بعض الصينيين هناك - إن "إثيوبيا شريك تعاوني مهم للصين في أفريقيا. نشعر بالقلق إزاء تطورات الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، ونأمل أن يتحقق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار هناك".