وأضاف "وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الشركات الصينية في إثيوبيا تتواجد في مناطق النزاع هناك. وبمساعدة الأطراف المعنية في إثيوبيا، جرى إجلاء المواطنين الصينيين".
 