الصين تصف تصريحات بابا الفاتيكان عن الويغور "المضطهدين" بلا أساس

نددت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء بانتقاد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لمعاملة الصين للويغور المسلمين ووصفت هذه الانتقادات بأنها بلا أساس.

وفي كتاب جديد يحمل عنوان (دعونا نحلم: الطريق إلى مستقبل أفضل) قال البابا "أفكر كثيرا في الشعوب المضطهدة: الروهينجا والويغور المساكين واليزيديين".

وهذه أول مرة يصف فيها البابا الويغور بأنهم شعب مضطهد، الأمر الذي حثه ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان على فعله على مدى أعوام.

ورفض تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هذا الوصف وقال في إفادة صحفية "تحمي الحكومة الصينية دائما الحقوق القانونية للأقليات العرقية على قدم المساواة".

وأضاف أن السكان من كافة الجماعات العرقية في شينجيانج يتمتعون بحماية كاملة لحقوقهم المعيشية والتنموية والعقائدية.

وتابع "تصريحات البابا فرنسيس بلا أساس".

وعلى الرغم من أن البابا تحدث من قبل عن روهينجا فارين من ميانمار وعن قتل يزيديين على أيدي تنظيم داعش في العراق، فإن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها عن الويغور.