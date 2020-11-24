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الصحة: مناظرة حالة سيدة داء الفيل من اسشاريين بالجراحة والباطنة والأوعية الدموية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:12 م
الصحة: مناظرة حالة سيدة داء الفيل من اسشاريين بالجراحة والباطنة والأوعية الدموية السيدة عزيزة المصابة بداء الفيل
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة علاج السيدة عزيزة محمد مجدى، ربة منزل من محافظة المنوفية، بعد مناشدتها للتدخل لعلاجها من مرض السمنة المفرطة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن السيدة "عزيزة" تعانى من سمنة مفرطة وتضخم بالساقين أدى إلى حدوث التهابات متكررة بالساقين وأطراف جسدها لعدم قدرتها على الحركة بسبب وزنها الزائد، حيث يبلغ وزنها 300 كيلو جرام.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالانتقال إلى منزل الحالة، وعلى الفور انتقل وكيل الوزارة الصحة على رأس فريق طبى متخصص، وتم نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى سرس الليان بالمنوفية.

وأكد "مجاهد" أنه جار مناظرة الحالة الصحية للسيدة "عزيزة" من قبل اسشاريين فى تخصصات الجراحة، الباطنة، الأوعية الدموية، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم تمهيدًا لإجراء جراحة عاجلة لها حسب حالتها الصحية على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسي.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان تتابع تطورات الحالة الصحية للسيدة "عزيزة"عن كثب وما يتم تقدميه لها من خدمات طبية، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية لها بشكل دوري.


 


الصحة

الرئيس السيسى

السمنة المفرطة

علاج عزيزة محمد

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