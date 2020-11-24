وأعرب الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة الكويتية عبدالله البدر - في بيان صحفي - عن سعادته بالتوصل إلى الاتفاق بين الكويت وماينز- ألمانيا الذي أعلنته كل من شركتي (فايزر)، و(بايو إن تيك) في وقت سابق اليوم، لتوريد اللقاح.

وأشار إلى أنه بناء على طلب الوزارة، سيتم تسليم اللقاح مع نهاية عام 2020 وخلال عام 2021، بعد إتمام الاختبارات السريرية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المحلية، مضيفا أنه لم يتم الإفصاح عن التفاصيل المالية الخاصة بهذه الاتفاقية.

وأضاف البدر قائلا: "إن خدمة المواطنين ستظل على رأس قائمة أولوياتنا؛ حيث قمنا باتخاذ كل الإجراءات لتلقي لقاح (كوفيد-19) وتخزينه في منشآتنا عند درجة حرارة تبلغ -70 درجة مئوية، وتأتي شراكتنا مع شركة فايزر وبايو إن تيك، في إطار جهودنا الرامية إلى مكافحة الفيروس".

وكانت شركتا فايزر وبيونتيك، قد أعلنتا في وقت سابق اليوم، إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة الكويتية، لتوريد لقاح (BNT162) المُحتمل، والقائم على الحمض الريبي النووي الناقل للوقاية من مرض (كوفيد 19)، مشيرتين إلى أنه بناءً على طلب (الصحة) الكويتية، سيتم تسليم اللقاح مع نهاية عام 2020 وخلال عام 2021، بعد إتمام الاختبارات السريرية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المحلية، دون أن يفصحا عن التفاصيل المالية الخاصة بهذه الاتفاقية.