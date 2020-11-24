وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت أمس تسجيل 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 537 ألفًا و457 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء الاثنين، أن هناك 2202 حالة قد تماثلت للشفاء؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 467 ألفًا و654 حالة تعافي أي بنسبة 87%.. بينما تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع المجموع الكلي لحالات الوفاة إلى 11 ألفًا و996 حالة في عموم العراق.