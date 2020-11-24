الشرطة النسائية تساعد ذوي الإعاقة الحركية في الوصول للجان.. صور

وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط اللجان الانتخابية وعلى مداخلها، مع نشر عناصر بحث سرية في محيط اللجان والمقرات الانتخابية.

وأعلن المستشار حمدي فاروق، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، اليوم، عن تولي 120 قاض الإشراف على العملية الانتخابية في المحافظة طوال يومي الانتخابات 23 و24 نوفمبر الجاري.

أكد حمدي، إلى توفير كمامات خارج وداخل اللجان الانتخابية حرصًا على صحة الناخبين، كما جرى التنسيق الكامل بين القطاعات الخدمية والأمنية، لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات داخل اللجان وخارجها، وذلك للتيسير على الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، وتوفير كافة وسائل الراحة لرؤساء اللجان.

كما أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تطهير وتعقيم المقار الانتخابية ومحيطها، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات، مع توفير كل سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأوضح الزملوط، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

ويوجد في محافظة الوادي الجديد، 4 مقاعد في برلمان 2020، بواقع 2 فردي، و2 بنظام القائمة، جرى حسمهما لصالح القائمة الوطنية من أجل مصر في الجولة الأولى، بينما تجرى جولة الإعادة في الانتخابات بالنظام الفردي بمحافظة الوادي الجديد، بين 4 مرشحين، يتنافسون على مقعدين في دائرتين انتخابية بالمحافظة، على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، بواقع مرشحين في دائرة الخارجة وباريس، ومرشحين في دائرة الداخلة والفرافرة وبلاط، في ظل أن المحافظة تضم مقعد واحد بكل دائرة، حيث يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في كل دائرة.

وجهزت محافظة الوادي الجديد، 75 لجنة انتخابية في مراكز المحافظة الخمسة وقراها، لاستقبال الناخبين يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمان 2020، بكافة سبل الراحة (مظلات –مقاعد متحركة) لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، وجرى تجهيز 60 مركز انتخابي بـ 75 لجنة انتخابية فرعية، لاستقبال إجمالي 178315 ناخب وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.