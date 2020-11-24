السيطرة على حريق فى محل لتجارة الخيوط ومستلزمات التطريز بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق اندلع في محل لتجارة مستلزمات التطريز وتجارة الخيوط بمنطقة سكة قطور بسبب ماس كهربائي.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد هشام نوار مأمور قسم شرطة ثالث المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق في محل لتجارة الخيوط ومستلزمات التطريز، وانتقلت سيارتي مطافي لمكان البلاغ وتعامل رجال الإطفاء مع النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.