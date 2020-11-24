السيدات يتصدرن المشهد الانتخابى فى لجان الإسكندرية .. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تصدرت سيدات الإسكندرية، المشهد الانتخابى على مدار اليومين من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 فى المحافظة، وسط أجواء هادئة.

وشهدت اللجان الانتخابية بالمحافظة تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الأمن أمام اللجان وألتزام الناخبين بإرتداء الكمامات خلال تصويتهم فى جولة الإعادة، وتطهير وتعقيم اللجان.

وكان قد استأنفت عملية التصويت فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، بعد أغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات أبوابها أمس فى الموعد المحدد لها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم أنه لم يتم رصد أية أحداث غير طبيعية مؤثرة وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

ومن المقرر أن يدلى بصوته 3 ملايين و813 ألف و72 ناخبا بمحافظة الإسكندرية، فيما يبلغ عدد المقاعد التى تجرى عليها جولة الإعادة 13 مقعد لـ26 مرشح، وعدد اللجان العامة 5 لجان، وعدد اللجان الفرعية 1083 لجنة، وعدد المقار الانتخابية 331 مقر.

وتجرى جولة إعادة انتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الأولى، يومى الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر فى 14 محافظة، هى الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وبنى سويف وقنا والفيوم والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة، فيما خرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة الأولى.

وبدأت جولة الإعادة للمصريين فى الخارج، يوم السبت 21 نوفمبر، وتجرى على مدى 3 أيام، وفق الجدول المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعلن النتيجة النهائية فى محافظات المرحلة الأولى رسميًا يوم 30 نوفمبر 2020.

وتبدأ جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة بالنسبة للمصريين فى الخارج أيام السبت والأحد والاثنين 5 و6 و7 ديسمبر 2020، وتجرى فى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر 2020، فى 13 محافظة هى القاهرة ودمياط والغربية والشرقية والدقهلية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد، وتعلن الهيئة النتيجة رسميًا يوم 14 ديسمبر 2020.

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.



سيدة تختار مرشحها