السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابى بلجان البحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهد اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب فى جولة الإعادة إقبالا متزايدا فى الساعات الأولى من التصويت، وتصدر المشهد الانتخابى كبار السن والسيدات اللذين توافدوا على اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم وسط اجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فيما كثفت الأجهزة الامنية من تواجدها أمام لجان الانتخابات لتأمينها ومنع أى إخلال بالعملية الانتخابية.

من جانبه أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة ان الاجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من كافة المرشحين فى انتخابات مجلس النواب، مضيفا أن هناك توجيهات واضحة وحاسمة للمؤسسات الخدمية والمصالح الحكومية بالالتزام بالحياد وعدم مناصرة اى مرشح وانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار محافظ البحيرة إلى انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان دون أى مشاكل تذكر وانه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لرصد أى مخالفات أو أزمات لحلها بشكل عاجل لافتا إلى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل لجان الانتخابات و كذلك توفير اتوبيسات لنقل المواطنين إلى مقار اللجان وناشد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة مواطنى المحافظة بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية بكثافة من اجل ترسيخ الديمقراطية واكتمال المنظومة التشريعية فى مصر.

واكد محافظ البحيرة على تجهيز 653 مركز إنتخابي يضم 1296 لجنة فرعية لإستقبال 4 مليون و12 ألف بعدد 9 دوائر إنتخابية يتنافس بها 36 مرشح خلال جولة الإعادة للتنافس على 18 مقعد مشيرا الى ربط مركز العمليات الرئيسي بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ .

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.



إجراءات احترازيه



إقبال السيدات



تأمين اللجان بالبحيرة