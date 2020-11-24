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الرى تعلن البدء فى إجراءات تجديد شبكة الصرف المغطى فى 6 آلاف فدان بالبحيرة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:18 م
الرى تعلن البدء فى إجراءات تجديد شبكة الصرف المغطى فى 6 آلاف فدان بالبحيرة إجراءات تجديد شبكة الصرف المغطى
كتبت أسماء نصار

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بدأت الإدارة العامة للدراسات الحقلية والتصميمات بالهيئة العامة لمشروعات الصرف، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، بعمل الأبحاث الحقلية بمنطقة شبراريس الأولى القبلية فى 6000 فدان بزمام هندسة صرف شبراخيت التابعة للإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيره إقليم صرف غرب الدلتا.

وأوضح المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس هيئة الصرف أنه تم البدء فى عمل اللوحات التصميمية للمنطقة لادارجها ضمن خطة الإقليم فى إحلال وتجديد مناطق الصرف المغطى تلبية لشكاوى الأهالى والفلاحين بقرى نكلا العنب وأبو منجوج بشبراخيت من تهالك شبكه الصرف المغطي حيث مر أكثر من 40 عاما على شبكه الصرف الحالية.

أضاف عبد الكريم أنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 1,4مليار جنيه العام الماضى، حيث تم تنفيذ مشروعات في مجال تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى  ولا تجدي معها أعمال الصيانة.

أكد عبد الكريم أن تلك المشروعات تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع فى زيادة الإنتاجية الزراعية ودعم الناتج القومى، يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك آثارها الايجابية  فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

أشار عبد الكريم الى أن مشروعات إنشاء واحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى تساهم فى زيادة الانتاجية الزراعية والعائد الاقتصادى وكذلك تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الارضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي للتربة وخفض ملوحة التربة.

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