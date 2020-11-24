الرى: إحالة 12 ألف و 346 مخالفة تعدى على الترع للنيابات العسكرية بالمحافظات

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الرى ارتفاع إجمالى المحاضر التى تمت إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى إلى 12346 محضر مخالفة بعد إحالة 89 محضرا اليوم.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.

وتواصل الإدارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة وخلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفوري معها إن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

كان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافه الإختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجري النيل موجوده منذ عشرات السنين و صدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجه.