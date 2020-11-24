الرئيس السيسى: وعى الشعب هو اللقاح الحقيقى للتعامل مع كورونا.. إنفوجراف

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين للحذر والحيطة لأن إصابات كورونا فى تزايد، مضيفا خلال كملته باجتماع حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من المسئولين: "حريصون على صحة المصريين وأدعوهم لعدم الجلوس في الأماكن المغلقة".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إنه تم التعامل مع أزمة كورونا منذ البداية بشكل متوازن وهو ما كان محل تقدير من جانب العديد من الدول.

وأكد الرئيس السيسى، أن الوباء ما زال مستمرا، وحرصنا يجب أن يستمر، ولا بد من مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.



تصريحات الرئيس السيسى

وأوضح الرئيس السيسى، أن المؤشرات تؤكد أن لقاح كورونا لن يكون متاحا إلا فى منتصف العام المقبل.