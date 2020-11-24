اليوم السابع
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الرئيس السيسى: وعى الشعب هو اللقاح الحقيقى للتعامل مع كورونا.. إنفوجراف

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:07 م
الرئيس السيسى: وعى الشعب هو اللقاح الحقيقى للتعامل مع كورونا.. إنفوجراف إنفوجراف تصريحات الرئيس السيسي اليوم

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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين للحذر والحيطة لأن إصابات كورونا فى تزايد، مضيفا خلال كملته باجتماع حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من المسئولين: "حريصون على صحة المصريين وأدعوهم لعدم الجلوس في الأماكن المغلقة".
 
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إنه تم التعامل مع أزمة كورونا منذ البداية بشكل متوازن وهو ما كان محل تقدير من جانب العديد من الدول.
 
وأكد الرئيس السيسى، أن الوباء ما زال مستمرا، وحرصنا يجب أن يستمر، ولا بد من مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
 
 
الرئيس السيسى
تصريحات الرئيس السيسى
 
وأوضح الرئيس السيسى، أن المؤشرات تؤكد أن لقاح كورونا لن يكون متاحا إلا فى منتصف العام المقبل.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

 


الرئيس السيسى

كورونا

تصريحات الرئيس السيسى

مواجهة كورونا

اليوم السابع بلس

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