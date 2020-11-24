اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس السنغالى ومسؤول عسكرى أمريكى يبحثان سبل دعم علاقات التعاون المشترك

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:20 م
الرئيس السنغالى ومسؤول عسكرى أمريكى يبحثان سبل دعم علاقات التعاون المشترك رئيس السنغال ماكى سال
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث الرئيس السنغالي ماكي سال، مع قائد قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، بالعاصمة السنغالية داكار، سبل دعم علاقات التعاون المشترك في مجالات السلم والأمن.
 
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة السنغالية بهذا الشأن، فإن زيارة المسئول العسكري الأمريكي رفيع المستوى إلى السنغال في ذروة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد ـ19) تعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين. 
 
وقالت الرئاسة السنغالية إن اللقاء تناول علاقات التعاون المشترك فى مجالات السلم والأمن، علاوة على تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين والتدريب العسكري، مشيرة إلى أن الرئيس السنغالي قام بتقليد الجنرال تاونسند وسام "الأسد" الذي يعد من أرفع الأوسمة في السنغال.

الرئيس السنغالى

ماكى سال

القوات الأمريكية

إفريقيا

أفريكوم

ستيفن تاونسند

العاصمة السنغالية

داكار

السلم والأمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة