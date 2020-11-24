الرئيس السنغالى ومسؤول عسكرى أمريكى يبحثان سبل دعم علاقات التعاون المشترك

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بحث الرئيس السنغالي ماكي سال، مع قائد قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، بالعاصمة السنغالية داكار، سبل دعم علاقات التعاون المشترك في مجالات السلم والأمن.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة السنغالية بهذا الشأن، فإن زيارة المسئول العسكري الأمريكي رفيع المستوى إلى السنغال في ذروة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد ـ19) تعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين.

وقالت الرئاسة السنغالية إن اللقاء تناول علاقات التعاون المشترك فى مجالات السلم والأمن، علاوة على تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين والتدريب العسكري، مشيرة إلى أن الرئيس السنغالي قام بتقليد الجنرال تاونسند وسام "الأسد" الذي يعد من أرفع الأوسمة في السنغال.