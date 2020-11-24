الرئيس الروسى يؤكد العلاقات مع الإمارات تتطور ويجب الحفاظ على الشراكة

موسكو /أ ش أ/

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن علاقات بلاده مع الإمارات العربية المتحدة تتطور بشكل مطّرد، لافتا إلى استعداد موسكو للحفاظ على حوار شراكة ذى اهتمام متبادل مع أبو ظبي.

وقال بوتين - خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد سفراء أجانب، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن "روسيا لديها مجالات كثيرة للتفاعل مع الإمارات العربية المتحدة. أذّكر أنه فى نوفمبر 2019 قمت بزيارة رسمية إلى أبو ظبى وأجريت مفاوضات ناجحة للغاية مع القيادة الإماراتية".

وأضاف "نحن على استعداد لمواصلة دعم حوار شراكة ذات اهتمام متبادل. لدينا مجالات كثيرة للتفاعل، كالاستثمار والطب والطاقة".

وكان سفير دولة الإمارات فى موسكو محمد أحمد بن سلطان الجابر قد أكد - فى الـ11 من الشهر الجارى - أن العلاقات بين بلاده وروسيا الاتحادية مميزة وقوية، واستراتيجية فى ذات الوقت، لافتا إلى أن هذه العلاقات مرشحة لمزيد من التطور فى المرحلة المقبلة.

وترتبط الدولتان بعلاقات وثيقة على مختلف الصعد، وفى الأول من يونيو 2018 شهدت علاقات البلدين نقطة تحول هامة تمثلت فى التوقيع على إعلان شراكة استراتيجية بينهما تشمل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى المجالات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية.