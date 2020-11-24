الذهب ينخفض بفعل آمال لقاح كورونا وانتقال سلس فى البيت الأبيض

واصل الذهب التراجع لأقل مستوى في أربعة أشهر اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن.

ونزل الذهب 0.5 بالمئة إلى 1825.99 دولار للأوقية (الأونصة). وكان قد هبط في وقت سابق لأقل مستوى منذ 21 يوليو عند 1820.45 دولار. وكان قد فقد ما يصل إلى 2.2 بالمئة أمس الاثنين.

وارتفعت الأسهم الأسيوية بعد أن قالت استرازينيكا أمس إن فعالية لقاحها للوقاية من كوفيد-19 قد تصل إلى 90 بالمئة.

وعزز الإقبال على المخاطرة تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن موافقة إدارة الخدمات العامة على عمليات الانتقال الرئاسية.

وقال كايل رودا المحلل في آي.ان.جي ماركتس "حقيقة أنه سيكون هناك انتقال أكثر سلاسة للسلطة بين الرئيس المنتخب بايدن وترامب سبب أخر يدعو للاعتقاد بأن عوامل المخاطرة التي تحيط بالتعافي الذي نشهده حاليا قلت بعامل واحد على الأقل".

ونزلت الفضة 0.7 المئة إلى 23.40 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 934.17 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2337.01 دولار.