اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية تكرس لحقوق الإنسان بالمواقع الشرطية الخدمية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:02 ص
الداخلية تكرس لحقوق الإنسان بالمواقع الشرطية الخدمية رجال الشرطة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالداخلية بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن دمياط، للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.
     
كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام ) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

قطاع حقوق الإنسان بالداخلية

مديرية أمن دمياط

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم

وزارة الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة