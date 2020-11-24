الداخلية تكرس لحقوق الإنسان بالمواقع الشرطية الخدمية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالداخلية بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن دمياط، للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام ) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.