الخميس المقبل.. ميجانيو سمير تحيى حفلا بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

ينظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حفلاً موسيقيًا للفنانة الشابة ميجانيو سمير، وذلك في تمام السابعة مساء يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر على خشبة المسرح الصغير بالمكتبة.

جدير بالذكر أن ميجانيو درست الموسيقى والغناء الأوبرالي بكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، وشاركت في العديد من الورش الموسيقية وأهمها ورشة الغناء الشرقي. وتجيد ميجانيو الغناء بأكثر من لغة، وقد قامت في الفترة الأخيرة بتكوين فرقة مع مجموعة من الموسيقيين، وقدمت الفرقة العديد من العروض تضمنت أغانٍ ذات طابع متنوع مثل الجاز، واللاتين، والروك، والأغاني الكلاسيكية المصرية بالإضافة إلى الأغاني الخاصة بالفرقة وأهمها: برة الصندوق، يجي ايه فيك القمر، لو على السن. كما أنها انضمت مؤخرًا لفرقة "فابريكا" للمسرح الغنائى. ومن جانب آخر، ينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية دورة لتعليم الهيروغليفية، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020. يحاضر في الدورة الدكتور أحمد حمدي عبد المنعم؛ أستاذ مساعد تاريخ وآثار مصر والشرق الأدنى، كلية الآداب جامعة الإسكندرية.

تهدف هذه الدورة إلى نشر الاهتمام بين الطلاب والمهتمين بالحضارة المصرية القديمة، مع تزويد الطلاب بالمصادر الدراسية الأساسية للتعامل مع النصوص المصرية القديمة من خلال التدريب العلمي على قراءة وتحليل وفهم النصوص.

ويأتي تنظيم هذه الدورات انطلاقًا من الإيمان الراسخ لدى مكتبة الإسكندرية بأن دراسة اللغة المصرية القديمة أمر أساسي لفهم الحضارة المصرية القديمة. وقد تم تصميم الدورات لتدعم فهم الحضارة المصرية القديمة، وتعلم المبادئ الأولى لفهم اللغة المصرية القديمة، مع دراسة بعض الجمل والقواعد البسيطة.

وسيدرس الملتحقون بدورة تعليم الهيروغليفية أهم الموضوعات الأساسية لتعلم اللغة المصرية، والتي تتضمن قراءة أسماء الملوك والنبلاء وكذلك النصوص المسجلة على جدران المعابد والمقابر والتوابيت واللوحات الجنائزية والتذكارية، والتعرف على القواعد الأساسية التي تقوم عليها اللغة المصرية القديمة.

وتأتي هذه الدورة في بداية برنامج الدورات التعليمية التي ينظمها مركز دراسات الخطوط للعام السابع عشر على التوالي في مجال الخطوط واللغات والقديمة؛ والذي يقبل عليه عدد كبير من المهتمين من مفتشي الآثار، وأمناء المتاحف، وطلبة الدراسات العليا، والمرشدين السياحيين.

تبدأ دورة تعليم الهيروغليفية من يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، وتستمر حتى يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، وذلك يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 1,30 إلى 3,30 مساءً.