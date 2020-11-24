ومن جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكى، إن واشنطن تواصل تعزيز شراكتها الدفاعية الدائمة مع الكويت، والتي تشكلت بعد الغزو العراقي، مؤكدة في الوقت نفسه أن التهديدات التي تواجه الكويت، والولايات المتحدة، والمنطقة بأكملها، في حالة استمرار وتطور.

وأضافت رومانوسكي قائلة: "ستستمر جيوشنا في زيادة قابلية التشغيل البيني، من خلال السعي وراء أنظمة وتدريبات مشتركة؛ لردع التهديدات، وحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مواجهة التهديدات من إيران وجهات أخرى".