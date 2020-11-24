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الحكومة تنفى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات ومنح إجازات للموظفين

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:31 ص
الحكومة تنفى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات ومنح إجازات للموظفين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما يتم تداوله من منشور منسوب لمجلس الوزراء يزعم تعليق جميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات ومنح إجازات للموظفين وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا، فإن  مجلس الوزراء قد نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائياً لمجلس الوزراء، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أن كافة الفعاليات قائمة كما هي بشكل طبيعي، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وأن الدراسة مستمرة بالمدارس والجامعات وفق القواعد الحالية دون تغيير، وأن العمل في جهات الدولة المختلفة يسير وفق التعليمات والإجراءات المقررة سلفاً،  مُشيراً إلى قيام الجهات المعنية برصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفات.
 
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تعليق الدراسة

الحكومة

مجلس الوزراء

اجازة الموظفين

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