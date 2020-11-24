الحكومة تنفى تعليق الدراسة أو المؤتمرات بداية من 28 نوفمبر الجارى

كتبت هند مختار

نفى هانى يونس المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، على صفحته الشخصية على الفيس بوك صحة ما يتم تداوله بشأن تعليق الدراسة والمؤتمرات والفعاليات بداية من 28 نوفمبر الجارى.

وحذرت مؤسسة "اليوم السابع" الصحفية، قراءها الأعزاء من تداول مستند مفبرك وغير صحيح منسوب لرئاسة مجلس الوزراء، ويحمل لوجو مؤسسة "اليوم السابع"، بشأن تعليق الدراسة والفعاليات الرسمية والتجمعات داخل الدولة، فى إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث أن الخبر غير صحيح على الإطلاق.

المفارقة أن الورقة المفبركة تُشير إلى صدور القرار المزعوم عن مجلس الوزراء بتاريخ 28 نوفمبر، وهو ما يؤكد اصطناع الورقة وعدم صحتها بالنظر إلى أنها مؤرخة بيوم من الأسبوع المقبل.