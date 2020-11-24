اليوم السابع
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التنمية المحلية: زيادة الإقبال على اللجان الانتخابية بعد الـ 5 مساء

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:50 م
التنمية المحلية: زيادة الإقبال على اللجان الانتخابية بعد الـ 5 مساء جانب من المداخلة الهاتفية
كتب محمد عبد المجيد

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قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظات التى تجرى بها انطلاق اليوم الثانى من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وأكد على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مقرات اللجان الانتخابية وخارجها فى إطار مقرات اللجان، وكذلك إزالة جميع الإشغالات فى محيط اللجان، والتأكيد على تواجد المظلات وتوافرها خارج اللجان لحفظ مسافات التباعد الاجتماعى بين الناخبين. 
 
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، فى برنامج حضرة المواطن، والذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر فضائية الحدث اليوم، أنه دائما ما يكون فى اليوم الثانى من الانتخابات وبعد الساعة الخامسة أقبال كبير من الناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، ولذلك تم التأكيد مع المحافظين على حفظ عملية التباعد الاجتماعى، واستمرار عمل البوابات الخاصة بالتطهير والتعقيم الموجودة بمداخل اللجان الانتخابية. 
 
وأشار الدكتور خالد قاسم، إلى أن مشهد اليوم الانتخابى اليوم وفقا للتقرير الأخير الصادر منذ ساعة واحدة، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون أي مشاكل أو معوقات، مع التأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وإنه على مدى الثلاث سنوات الماضية كان هناك معمرات من السيدات يشاركون ويساهمون بأصواتهم فى العملية الانتخابية، واليوم فى أسوان كان هناك أكبر سيدة 111 سنة جاءت مع احفادها، للأدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية وتم توفير كرسى متحرك لها، لتيسير خطوات الإدلاء بصوتها، ورئيس اللجنة خرج لها لمساعدتها فى العملية الانتخابية. 
 

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