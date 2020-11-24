التنمية المحلية توجه المحافظات برفع حالة الطوارئ استعدادا لموجة الطقس السيئ

كتب على عبد الرحمن

وجهت وزارة التنمية المحلية، جميع المحافظات برفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى استعدادا لموجة الطقس السيئ المتوقعة بداية من غد الأربعاء بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وخاصة محافظات ومدن :"كفر الشيخ ا البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح".



وشددت وزارة التنمية المحلية على جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد فى الشوارع وتمركز سيارات شفط المياه خاصة فى الأنفاق وأسفل الكبارى والطرق الرئيسية، ومتاطابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أمطار غير متوقعة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم غدا الأربعاء الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية طبقا للآتى:-



- الأربعاء 25 نوفمبر:

أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .



أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) . أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد ( الفيوم - بنى سويف - المنيا) .



يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس .





- الخميس 26 نوفمبر:

أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم رشید - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).



أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).



يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس .





- الجمعة 27 نوفمبر:

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح- السلوم رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).



أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية).



وعن القاهرة الكبرى من المنتظر أن تشهد اعتبار من الأربعاء الموافق 25 نوفمبر إلى الخميس الموافق 26 نوفمبر أمطار متوسطة، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس .



وأكدت هيئة الأرصاد أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.