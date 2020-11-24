التنمية المحلية: تعليق الدراسة بـ6 محافظات غدا فقط والخميس لم يحدد موقفه بعد

كتب محمد عبد المجيد

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جرى تعليق الدراسة فى كل من الإسكندرية والبحيرة والدقهلية، وكذلك محافظات كفر الشيخ ودمياط ومطروح، وذلك بعد التقارير التى وصلت لمحافظى تلك المحافظات من هيئة الأرصاد المصرية، ووزارة الموارد المائية والرى عن خريطة الطقس من الغد وحتى يوم 26 من نوفمبر الجارى.



وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج حضرة المواطن، والذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر فضائية الحدث اليوم، أن محافظى الـ6 محافظات بناء عن البيانات الصادرة تم اتخاذ القرار بتعليق الدراسة وتعطيلها بتلك المحافظات، حتى يستطيع المسئولين بالمحافظات من إجراء عملية المناورة الخاصة بالأمطار وإعادة التمركز من جديد.

وأشار الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن تعليق الدراسة غدا الأربعاء فقط، أما يوم الخميس فسيكون تقدير الموقف فيه من تعليق الدراسة أو لا سيصدر غدا العصر، وفقا للتقارير الصادرة من خلال تلك المحافظة فى ضوء مجريات الأمور.