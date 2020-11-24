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التعليم توجه بتعقيم المدارس المخصصة للجان الانتخابات بعد انتهاء التصويت

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:00 ص
التعليم توجه بتعقيم المدارس المخصصة للجان الانتخابات بعد انتهاء التصويت وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بضرورة تعقيم المدارس التى تجرى فيها مرحلة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بعد انتهاء التصويت غدا الثلاثاء، قبل عودة الطلاب للمدارس الأربعاء المقبل.

وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أن المدارس التى تم تخصيصها كمقار للجان الانتخابات توقفت فيها الدراسة، ومستمرة فى باقى المدارس.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى دوائر 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، وتقلص عدد المرشحين فى تلك الجولة إلى 218 مرشحا يتنافسون على 109 مقاعد.

وتشهد فى محافظة الجيزة الإعادة بين 4 مرشحين فى دائرة البدرشين، وفى محافظة الفيوم فى دائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة أطسا بين 4 مرشحين، وفى دائرة أبشواى بين 4 مرشحين. وتشهد محافظة بنى سويف جولة إعادة فى دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفى دائرة بنى سويف بين 4 آخرين، وفى دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفى دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين.

كما تشهد محافظة المنيا فى دائرة ملوى بين 6 مرشحين، وفى دائرة مغاغة بين 8 مرشحين، وفى دائرة غرب سمالوط بين 6 مرشحين، وفى دائرة أول المنيا بين 6 مرشحين، وفى دائرة أبو قرقاص بين 4 مرشحين.

وفى محافظة أسيوط، فى دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفى دائرة أبو تيج بين 4 مرشحين، وفى دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفى دائرة الفتح بين 6 مرشحين. وفى محافظة الوادى الجديد، تجرى جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة، فيما تشهد جولة الإعادة فى محافظة سوهاج بين 6 مرشحين بدائرة طهطا، وفى دائرة سوهاج بين 4 مرشحين، وفى دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفى دائرة جرجا بين 4 مرشحين وفى دائرة أخميم بين 4 مرشحين، وفى دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفى دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفى دائرة البلينا بين 4 مرشحين.

وتشهد جولة الإعادة فى محافظة قنا، بدائرة نجع حمادى بين 6 مرشحين، وفى دائرة قوص بين 4 مرشحين، وفى دائرة قنا بين 4 مرشحين، وفى دائرة أبو تشت بين 4 آخرين.

وفى محافظة الأقصر بين مرشحين اثنين فى دائرة إسنا، وبين اثنين فى القرنة، واثنين فى دائرة الأقصر، فيما تشهد محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين فى دائرة كوم أمبو، وفى دائرة أول أسوان بين 4 مرشحين، وفى دائرة أدفو بين مرشحين اثنين، وفى الإسكندرية بين 4 مرشحين فى دائرة محرم بك، وبين 8 مرشحين بدائرة أول المنتزة، وبين 6 مرشحين بدائرة أول الرمل، و4 مرشحين فى دائرة سيدى جابر، و4 مرشحين بدائرة الدخيلة.

وتشهد محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين 4 مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين 6 مرشحين، وبدائرة دمنهور بين 6 آخرين، وبدائرة حوش عيسى بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين 4 مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين 4 مرشحين، وبدائرة إيتاى البارود، بين 4 آخرين، وبدائرة المحمودية بين 4 آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين، وفى محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.


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