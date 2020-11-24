اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحقيق فى هروب متهم خلال عرضه على مصلحة الطب الشرعى بالسيدة زينب

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:07 م
التحقيق فى هروب متهم خلال عرضه على مصلحة الطب الشرعى بالسيدة زينب متهم _ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحقق النيابة العامة مع فرد شرطة، في واقعة هروب متهم مضبوط في قضية سرقة توك توك بالهرم، خلال عرضه على مصلحة الطب الشرعى، لإجراء تحليل له لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، حيث غافل المتهم فرد الشرطة المسئول عن حراسته وترحيله، وتمكن من الفرار، وجارى تكثيف التحريات لتحديد مكان هروبه والقبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد هروب أحد المتهمين خلال عرضه على مصلحة الطب الشرعى، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن المتهم عاطل، تم القبض عليه لاتهامه في قضية سرقة، وتوجه فرد شرطة بصحبة المتهم، لعرضه على مصلحة الطب الشرعى، بالسيدة زينب، لإجراء تحليل له، وبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، إلا أنه غافل فرد الشرطة وتمكن من الهرب.

وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، لإجراء التحريات للقبض على المتهم، وتحديد أماكن هروبه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


هروب متهم

قسم الهرم

مصلحة الطب الشرعى

امن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة