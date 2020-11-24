اليوم السابع
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التحالف بقيادة السعودية يدمر 5 ألغام بحرية زرعها الحوثيون فى البحر الأحمر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:20 م
التحالف بقيادة السعودية يدمر 5 ألغام بحرية زرعها الحوثيون فى البحر الأحمر العقيد الركن تركي المالكي
رويترز

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نقل التليفزيون السعودي عن التحالف قوله اليوم الثلاثاء، إنه دمر خمسة ألغام زرعتها الجماعة المتحالفة مع إيران في البحر الأحمر.

وأضاف التليفزيون أن الألغام إيرانية الصنع من نوع "صدف" وقال إن التحالف دمر نحو 163 لغما بحريا في المجمل زرعها الحوثيون.

وكان قد قال مسئول في أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الحوثيين هاجموا منشأة نفط حيوية في جدة، مضيفا أن الشركة أظهرت قدرتها على التعامل مع هجوم الحوثيين ورجال الإطفاء استجابوا توا وأخمدوا الحريق في 40 دقيقة.

وأكد المسئول أن العملاء لم يتأثروا بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية.

وقال المسئول إن الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة يمثل 10% من كل الوقود المخزن.
 
وأضاف المسئول أن محطة التوزيع المستهدفة واحدة من ثلاث محطات لتوزيع منتجات النفط في جدة ومكة وأبها.

 


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البحر الأحمر

ألغام بحرية

الحوثيون

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