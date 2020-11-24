التحالف بقيادة السعودية يدمر 5 ألغام بحرية زرعها الحوثيون فى البحر الأحمر

رويترز

نقل التليفزيون السعودي عن التحالف قوله اليوم الثلاثاء، إنه دمر خمسة ألغام زرعتها الجماعة المتحالفة مع إيران في البحر الأحمر.

وأضاف التليفزيون أن الألغام إيرانية الصنع من نوع "صدف" وقال إن التحالف دمر نحو 163 لغما بحريا في المجمل زرعها الحوثيون.

وكان قد قال مسئول في أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الحوثيين هاجموا منشأة نفط حيوية في جدة، مضيفا أن الشركة أظهرت قدرتها على التعامل مع هجوم الحوثيين ورجال الإطفاء استجابوا توا وأخمدوا الحريق في 40 دقيقة.