وكانت إدارة الخدمات العامة الأمريكية قد أبلغت الرئيس المنتخب جو بايدن بأن إدارة دونالد ترامب مستعدة لبدء عملية الانتقال الرسمي للسلطة، وذلك وفقا لما أعلنته مدير إدارة الخدمات إيميلي مورفي.

 