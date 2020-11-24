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البرازيل تسجل 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:31 م
البرازيل تسجل 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 16207 حالة عن يوم أمس، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أكد منظمو تجربة لقاح سينوفاك الصينى المحتمل لفيروس كورونا ، أن البرازيل جمعت ما يكفي من بيانات العدوى من تجربة في مرحلة متأخرة من اللقاح الذى طورته شركة Sinovac Biotech الصينية ، وتتوقع نتائج مؤقتة بشأن فعاليته في أوائل ديسمبر.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS  قال ديماس كوفاس ، مدير معهد بوتانتان لأبحاث الطب الحيوي الذي يدير المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح سينوفاك في البرازيل ، إن لديه الآن 74 حالة مؤكدة بين المشاركين في التجربة ، وهو ما يزيد عن 61 حالة أولية تم تحديدها لتحليل الكفاءة المؤقت.

 

 


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كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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