البحرين: 97.8% نسبة التعافى فى المملكة من كوفيد 19

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تصدرت مملكة البحرين، دول مجلس التعاون في نسب الشفاء من فيروس كورونا ( كوفيد 19) بحسب أحدث إحصائية نشرها مجلس الصحة لدول التعاون، والتي تشكل نسبة 97.8% من عدد المصابين بالفيروس.



وبحسب صيحفة الوطن البحرينية، سجلت البحرين معدل لنسبة الشفاء بـ97.8% في دول مجلس التعاون، وتلتها الإمارات بنسبة 93.5%، فيما جاءت عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 92.8% للتعافي.

هذا من فضل ربي... نسأل الله ان يلطف بحال جميع المصابين ويتم عليهم نعمته بالشفاء العاجل #جهود_فريق_البحرين pic.twitter.com/UZDQdCg1hG — Manaf ALQAHTANI (@BDFPhysician) November 24, 2020

وقد نشر المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس الكورونا (كوفيد 19) تغريدة في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر" تحت وسم جهود فريق البحرين قال فيها "هذا من فضل ربي... نسأل الله ان يلطف بحال جميع المصابين ويتم عليهم نعمته بالشفاء العاجل".

إلى ذلك، فقد بلغ عدد المتعافون في البحرين بحسب الاحصائيات التي نشرتها وزارة الصحة (84017 ) فيما يصل عدد الحالات القائمة (1530) بينهم (15) حالة فقط تحت العناية المركزة، وحتى اليوم سجلت مملكة البحرين نحو 339 حالة وفاة بفيروس كورونا.



وبدأ معدل الإصابات بفيروس كورونا بالانخفاض خلال الأيام الماضية، آخرها يوم أمس بتسجيل 188 إصابة فقط.