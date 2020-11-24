البحرين تدين الاعتداء الإرهابى ضد محطة توزيع المنتجات البترولية فى جدة السعودية

وكالات

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، وتستنكر بشدة الاعتداء الإرهابى، بمقذوف أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران باتجاه محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت النفطية يهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم، ويشكل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية ، تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، وتأييدها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها، فإنها تشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات جادة وصارمة للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي ترتكبها جماعة الحوثي والتي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.