الاستماع لأقوال المصابة فى جريمة مقتل ربة منزل ببولاق الدكرور

كتب ـ بهجت أبو ضيف

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال ربة منزل اعتدى عليها شقيق زوجها، بعد قتله شقيقته في بولاق الدكرور، بسبب خلافات أسرية، وشرحت المصابة كيفية اعتداء المتهم على القتيلة بسلاح أبيض، وإصابتها.

كما أجرى رجال المباحث معاينة للشقة التي شهدت الحادث، وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة، والتحفظ على عينات من دماء المجنى عليهما.

واعترف المتهم بارتكاب جريمته، بسبب خلافات أسرية، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها مصابة بطعنات، اعتدى عليها شقيقها، بسبب خلافات أسرية، كما أصاب زوجة شقيقه لمحاولتها الدفاع عن المجنى عليها.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.