أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم داعش فى محافظة كركوك، وأوضحت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على 5 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة (4) إرهاب؛ لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.
وأضافت أنه تم ضبط وكرين لعصابات داعش في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك في عملية استخباراتية مشتركة مع قوة من الشرطة الاتحادية وجد بداخلهما عبوات ناسفة ومواد لوجستية.. مشيرة إلى أنه تم استكمال التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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