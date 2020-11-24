بغداد (أ ش أ)

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم داعش فى محافظة كركوك، وأوضحت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على 5 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة (4) إرهاب؛ لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.