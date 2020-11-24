وأضافت أنه تم ضبط وكرين لعصابات داعش في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك في عملية استخباراتية مشتركة مع قوة من الشرطة الاتحادية وجد بداخلهما عبوات ناسفة ومواد لوجستية.. مشيرة إلى أنه تم استكمال التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.