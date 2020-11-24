الاتحاد الأوروبى يعلن الاستعداد للحفاظ على دعم أفغانستان بـ1.2 مليار يورو

بروكسل /أ ش أ/

أعرب الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، عن استعداده للحفاظ على مستوى دعمه تجاه أفغانستان عند 1.2 مليار يورو، أى ما يعادل 1.43 مليار دولار، فى مؤتمر للمانحين بالعاصمة السويسرية جنيف.

وقالت المفوضة الأوروبية المسئولة عن الشراكات الدولية جوتا أوربيلينين إنه: "فى عام 2016، أظهر الاتحاد الأوروبى التزامه القوى تجاه أفغانستان من خلال التعهد بتقديم 1.2 مليار يورو على مدى أربع سنوات".. حسب ما نقلته صحيفة "يوروبيان ستينج" البلجيكية، اليوم على موقعها الإلكتروني.

وأضافت أوربيلينين: "أنه لمن دواعى سرورى أن أعلن اليوم أننا مستعدون للحفاظ على هذا المستوى من الدعم، للسنوات الأربع القادمة"، كما أشارت إلى أن بريطانيا تعهدت بمنح أفغانستان مساعدات مدنية وغذائية، قيمتها 227 مليون دولار.