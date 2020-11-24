أبوظبى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 1310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 161 ألفًا و365 حالة، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن هناك 683 حالة قد تماثلت للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 150 ألفًا و261 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 559 حالة.