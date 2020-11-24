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الإعدام لعامل بتهمة قتل ابنته لهروبها من المنزل فى الشرابية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:51 م
الإعدام لعامل بتهمة قتل ابنته لهروبها من المنزل فى الشرابية مشنقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالإعدام لعامل بتهمة قتل ابنته لهروبها من المنزل في منطقة الشرابية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ج.ع عامل قتل نجلته "ه" عمدا مع سبق الإصرار، إذ بيّت النية وعقد العزم علي إزهاق روحها، مستخدما سلاحا أبيض سكين، فوجه لها عدة طعنات أودت بحياتها.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قد عرضت عليه ابنته أن أحد الأشخاص يريد الزواج منها، فرفض لسوء سلوك الشخص الذي تريد الزواج منه وخاصة أنه يتعاطي المخدرات، فنشبت مشاجرة بينهما، حتي انتظرت المجني عليها نوم والدها وفرت هاربة من المنزل وتزوجت بدون علم والدها، وبعد شهور علم المتهم مكان ابنته وبات يراقبها حتي وجدها بمفردها وتسلل داخل منزلها وظفر بها وبمواجهتها عن فعلتها قام بتعنيفها ثم وجه لها عدة طعنات بقلبها ثم نحر عنقها حتى فارقت الحياة.


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