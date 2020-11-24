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ووزير خارجيته بالمنامة الخميس..

الإذاعة الإسرائيلية تعلن عن زيارة نتنياهو إلى البحرين الأسبوع المقبل لأول مرة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:39 م
الإذاعة الإسرائيلية تعلن عن زيارة نتنياهو إلى البحرين الأسبوع المقبل لأول مرة نتنياهو
كتب - هاشم الفخرانى

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلى، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف يزور العاصمة البحرينية المنامة الأسبوع القادم، لتكون الزيارة الأولى له.

وأضافت، أن نتنياهو قد أعلن أنه تلقى دعوة رسمية من الحكومة البحرينية لزيارة المملكة من دون أن يحدد موعد ذلك، غير أن مصادر دبلوماسية أكدت أن الزيارة ستكون الأسبوع المقبل ويتم الإعداد لها حاليا.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن وزير الخارجية جابى اشكنازي سيصل إلى البحرين الخميس المقبل لتدشين مقر السفارة في العاصمة المنامة، والإعداد لزيارة نتنياهو.

 

 


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