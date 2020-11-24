الإذاعة الإسرائيلية تعلن عن زيارة نتنياهو إلى البحرين الأسبوع المقبل لأول مرة

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلى، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف يزور العاصمة البحرينية المنامة الأسبوع القادم، لتكون الزيارة الأولى له.
وأضافت، أن نتنياهو قد أعلن أنه تلقى دعوة رسمية من الحكومة البحرينية لزيارة المملكة من دون أن يحدد موعد ذلك، غير أن مصادر دبلوماسية أكدت أن الزيارة ستكون الأسبوع المقبل ويتم الإعداد لها حاليا.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن وزير الخارجية جابى اشكنازي سيصل إلى البحرين الخميس المقبل لتدشين مقر السفارة في العاصمة المنامة، والإعداد لزيارة نتنياهو.
מגעים מתקדמים לאישור ביקור גלוי ראשון של רה"מ במפרץ. התוכנית המתגבשת היא שנתניהו יטוס שבוע הבא לביקור בבחריין, אך מועד הנסיעה עדיין לא נקבע. נתניהו צפוי להקדים את שר החוץ אשכנזי, שאמור לחנוך את השגרירות החדשה בבחריין בסוף השבוע הבא ולטוס למדינה ביום חמישי@gilicohen10 #חדשותהערב pic.twitter.com/y7xS1ij5V6— כאן חדשות (@kann_news) November 24, 2020
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