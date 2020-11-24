الأمم المتحدة ترحب بعقد الاجتماع التشاورى لمجلس النواب الليبى فى المغرب

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رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بانعقاد الاجتماع التشاورى الموسع لمجلس النواب الليبي الذي تستضيفة مدينة طنجة المغربية.

وذكرت البعثة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم،الثلاثاء، أن اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحب بها.

وجددت البعثة دعمها لوحدة مجلس النواب، معربة عن أملها بأن يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبى؛ لتنفيذ خارطة الطريق، التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي، من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

وبدأ، أمس، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي في مدينة طنجة بمشاركة أكثر من 100 نائب من شرق وغرب وجنوب ليبيا، ويستمر خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري.