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الأمم المتحدة تبحث مقترحا روسيا بتطعيم الموظفين الأمميين بلقاح "سبوتنيك V"

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:33 م
الأمم المتحدة تبحث مقترحا روسيا بتطعيم الموظفين الأمميين بلقاح "سبوتنيك V" كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنها تنظر فى مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتطعيم الموظفين الأمميين بلقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لفيروس كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نحن نواصل المباحثات وننظر في هذا العرض.

وقبلها عرض الرئيس بوتين تقديم اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لتطعيم موظفى المنظمة مجانا، فيما لم يستبعد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية فاسيلى نيبينزيا، أن يجرى تقديم اللقاح من قبل مبتكريه فى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وكان قدم صندوق الاستثمار الروسي للجمعية الطبية الأوروبية طلب ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسى، قبل انطلاق إنتاجه في ألمانيا، وأعلن عن إنتاج 450 مليون جرعة منه فى الهند وكوريا الجنوبية.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديميترييف: نتوقع زيارة وفد كبير من فرنسا هذا الأسبوع، ونحن نعمل مع عدد كبير من الدول الأوروبية، وربما سننتج لقاحنا في ألمانيا، موضحا أنه سيتم إنتاج 150 مليون لقاح في كوريا الجنوبية، و300 مليون جرعة في الهند، على أن يتم تزويد الأرجنتين بـ25 مليون جرعة من اللقاح بعد إنتاجه في البلدين المذكورين.

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، أنه سيتم الإعلان عن خطط أكثر تفصيلا لتزويد الدول باللقاحات في أواخر ديسمبر مطلع يناير المقبلين، لافتا إلى أنه ستبدأ في يناير المقبل عمليات التسليم الأولى للقاح الروسي في الخارج، وفي مارس ستنطلق عمليات التسليم الرئيسية.


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