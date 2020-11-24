اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تؤكد انخفاض درجات الحرارة وأمطار على القاهرة الأربعاء والخميس

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:21 ص
الأرصاد تؤكد انخفاض درجات الحرارة وأمطار على القاهرة الأربعاء والخميس الطقس - ارشيفية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقعت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غد الأربعاء وتستمر حتى الجمعة القادم، مشيرة إلى أن حالة عدم الاستقرار تتمثل في نشاط الرياح الذى يعمل على انخفاض درجات الحرارة.

 

وأضافت مديرة مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري اليوم الثلاثاء، أن حالة عدم الاستقرار تتضمن أيضا سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ورعدية في بعض الأوقات، وتمتد الأمطار على الوجه البحرى لتكون رعدية أحيانا، أما القاهرة فتشهد أمطار متوسطة غدا وبعد غد، لتكون من خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا وطقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقسا لطيفا على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من الصبغة ومطروح.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، باردا على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.


الطقس

درجات الحرارة

الاحوال الجويه

طقس اليوم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24/11/2020 فى مصر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:00 ص

الإسكندرية تعلن عن مساعدات للأهالى المتضررين من الطقس السىء بعزبة المطار

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 09:50 م

نشرة السادسة من "تليفزيون اليوم السابع".. مصادر: لا صحة لفرض حظر يوم لقاء القمة.. وكاف يوافق على حضور الجماهير النهائى.. سفاح الجيزة: قتلت أول ضحية بوجبة كشرى "مسمومة".. والأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:49 م

محافظ أسيوط يستعرض الاستعداد لموجة الطقس السيئ باجتماع مجلس المحافظين

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 04:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة