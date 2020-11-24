اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأردن والبحرين يدينان الهجوم الإرهابى على محطة المنتجات البترولية بجدة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:19 ص
الأردن والبحرين يدينان الهجوم الإرهابى على محطة المنتجات البترولية بجدة الحوثيين ـ صورة أرشيفية
عمان (أ ش أ)

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إدانة واستنكار الأردن الشديدين، ورفضه لهذا الهجوم الإرهابي واستمرار ميليشيات الحوثيين استهداف المناطق المدنية، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً وخرقاَ فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية.
وشدد على وقوف الأردن المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، قائلا "إن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".

من جانبها أدانت البحرين بشدة الاعتداء الإرهابي من قبل ميليشيا الحوثى الإرهابية ، على محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة (جدة) بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء - "أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت النفطية يهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم، ويشكل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد العالمي".


وأكدت تضامن مملكة البحرين مع السعودية، وتأييدها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات جادة وصارمة للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي ترتكبها جماعة الحوثي، والتي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.

 


الاردن

البحرين

جده

محطه المنتجات البتروليه بجده

ميليشيا الحوثى

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