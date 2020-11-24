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اقتصاد مصر وتقرير صندوق النقد فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:00 ص
اقتصاد مصر وتقرير صندوق النقد فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتبت - ريهام الباشا

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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع تقرير صندوق النقد الدولى حول أداء الاقتصاد المصرى وتلقى مصر شريحة جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار خلال أسابيع قليلة، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.
  
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.

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