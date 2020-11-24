ارتفاع وفيات كورونا بالولايات المتحدة إلى 257016

رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 12 مليونا و333452، بزيادة 157531 عن الحصيلة السابقة،

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 257017 بعد تسجيل 1058 حالة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.