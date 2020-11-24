اليوم السابع
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خالد صلاح
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ارتفاع وفيات كورونا بالولايات المتحدة إلى 257016

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:12 م
ارتفاع وفيات كورونا بالولايات المتحدة إلى 257016 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 12 مليونا و333452، بزيادة 157531 عن الحصيلة السابقة،

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 257017 بعد تسجيل 1058 حالة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

 

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